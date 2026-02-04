Italia-Scozia | al via il Sei Nazioni 2026 e la Cuttitta Cup

L’Italia del rugby apre il Sei Nazioni 2026 con una partita importante. Sabato 7 febbraio, alle 15.10, gli Azzurri scendono in campo contro la Scozia all’Olimpico di Roma. È il primo match del torneo e l’Italia cerca subito di fare bene davanti al suo pubblico.

Sabato 7 febbraio, alle 15.10, gli Azzurri affronteranno la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma nel match d’esordio del torneo. La sfida andrà in diretta su Sky Sport Arena (e su TV8 e NOW) con la telecronaca affidata a Francesco Pierantozzi, non sarà solo una prova sportiva ma si giocherà anche per la Cuttitta Cup, trofeo istituito in memoria del pilone e tecnico italiano Massimo Cuttitta, scomparso nell’aprile 2021 a causa del Covid-19. Il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada ha diramato la lista dei convocati: 33 giocatori più 2 invitati, con 18 avanti e 15 trequarti. La selezione risente di alcune assenze per infortunio, ma lascia aperta la possibilità di recuperi nel corso della competizione.🔗 Leggi su Sportface.it

La nazionale italiana di rugby si prepara a scendere in campo per il primo match del Sei Nazioni 2026.

