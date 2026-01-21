Perugia educazione alimentare al centro | le imprese locali promuovono la salute nel punto vendita di Ponte Pattoli

A Perugia, le imprese locali promuovono l’educazione alimentare presso il punto vendita di Ponte Pattoli. Attraverso iniziative pratiche e mirate, le realtà del territorio si impegnano a favorire il benessere dei cittadini, portando la formazione alimentare direttamente nelle abitudini quotidiane. Un’attenzione concreta che rafforza l’importanza di scelte consapevoli e di uno stile di vita salutare.

L’impegno delle realtà produttive e professionali del territorio per il benessere dei cittadini si manifesta in iniziative concrete che portano la formazione direttamente nei luoghi della quotidianità. Ne è un esempio l’evento “Incontro con Nutrizione Sartoriale”, che si terrà a Perugia, presso il punto vendita Conad di Ponte Pattoli. L’appuntamento è previsto per sabato 31 gennaio, dalle ore 10:00 alle 13:00. Un’alleanza territoriale per il benessere sociale. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra diverse eccellenze locali, sottolineando il ruolo attivo che le imprese possono avere nell’educazione alla salute della comunità: Fisiosalus: Il Centro Salute e Riabilitazione mette a disposizione le proprie competenze per promuovere uno stile di vita sano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

