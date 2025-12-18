Usa Inflazione novembre +0,2% mensile +2,7% annuo sotto attese

A novembre, l'inflazione negli Stati Uniti ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente, segnando una crescita complessiva del 2,7% su base annua. Un dato inferiore alle attese, che riflette una moderata stabilità dei prezzi e un possibile rallentamento dell'inflazione rispetto ai mesi precedenti. Questi numeri offrono una panoramica importante sulla situazione economica americana e sulle future tendenze di mercato.

New York, 18 dic. (askanews) – L’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è cresciuto dello 0,2%, nei due mesi compresi tra settembre e novembre 2025. Il dato annuale ha mostrato un rialzo del 2,7%, mentre gli analisti avevano previsto un rialzo del 3,1%. I dati pubblicati hanno saltato il mese di ottobre a causa dello shutdown del governo. Il dato “core”, ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto dello 0,2% nei due mesi terminati a novembre. Rispetto a un anno prima, il dato “core” è cresciuto del 2,6%, contro attese al +3%. I prezzi energetici sono scesi dell’1,1% nei due mesi presi in esame. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

USA, dati su occupazione e inflazione di dicembre saranno pubblicati come da programma; Occupazione USA: +64mila nuovi posti di lavoro a novembre 2025.

