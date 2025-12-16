Istat | giù inflazione minimi da gennaio

A novembre, l'inflazione in Italia ha registrato un calo, attestandosi al -0,2% su base mensile e raggiungendo il +1,1% su base annua, i valori più bassi da gennaio. I dati dell'Istat evidenziano un trend di diminuzione dei prezzi, riflettendo un quadro economico in evoluzione.

10.41 In calo l'inflazione: a novembre segna -0,2% su base mensile. Su base annua, +1,1%, in calo e ai minimi da gennaio. Lo riferisce l'Istat. Incidono il rallentamento dei prezzi degli alimentari non lavorati (-0,8%),, energetici non regolamentati (-3,2% da -0,5%) e alcune tipologie di servizi, in particolare i trasporti (+0,9% da +2,0%). Rallenta il 'carrello della spesa', a novembre da +2,1% a +1,5%. Servizitelevideo.rai.it Economia, Istat: a novembre cala all’1,1%, ai minimi da gennaio - Secondo le rilevazioni Istat, a novembre l'inflazione evidenzia una variazione pari a - ildiariodellavoro.it

Inflazione all’1,7% a luglio/ Istat: “Aumentano i costi alimentari, diminuiscono quelli energetici” - Secondo l'Istat a luglio 2025 l'inflazione è rimasta invariata su base annuale all'1,7%: sono aumentati, però, i costi per i generi alimentari Sono stati pubblicati in queste ore i dati relativi ai ... ilsussidiario.net

Manolo Trisci Ci pensa l’Istat a smontare l’entusiasmo di Meloni per i dati economici: = rallenta ancora il Pil: - 0,1% = cresce l’inflazione sui beni di prima necessità: = carrello spesa + 3,5% (massimo da 18 mesi) + 4,9% per i vegetali e 5,2% per le carni = inflazi - facebook.com facebook

Secondo le stime preliminari, nel mese di novembre inflazione all’1,2% (come nel mese precedente) istat.it/comunicato-sta… #istat x.com