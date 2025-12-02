Calciomercato… casalingo | nell’Inter Under 23 cresce Issiaka Kamate

La costruzione di una formazione Under 23, partecipante nel campionato di terza serie, serve soprattutto per avere un serbatoio pronto all’uso in caso di necessità in prima squadra. Chiamamolo calciomercato casalingo: nell’emergenza del quinto di destra l’ Inter potrebbe attingere dai ragazzi Stefano Vecchi, in particolar modo nelle qualità di Issiaka L'articolo Calciomercato. casalingo: nell’Inter Under 23 cresce Issiaka Kamate proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato… casalingo: nell’Inter Under 23 cresce Issiaka Kamate

Contenuti che potrebbero interessarti

? #SerieB - 14ªGiornata La Juve Stabia ferma la striscia di vittorie consecutive dei brianzoli. #PalemoCalcioMercato - facebook.com Vai su Facebook

Under 17 serie c. Punto casalingo per i titani di Di Maio - 2, a segno Arlotti e Nava), la San Marino Academy fa lo stesso contro il Padova (3- Riporta ilrestodelcarlino.it

Torre Angela Acds (calcio), l’Under 19 di Polletta vince il torneo casalingo di fine stagione - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday Roma – Una soddisfazione prima del ... Scrive romatoday.it

Under 20, L'italia si prepara a far l'esordio casalingo con la polonia - Polonia rappresenterà l'esordio casalingo della Nazionale Under 20 nell'Elite League, ma soprattutto una festa. Da sportmediaset.mediaset.it

Juniores e Under 15 serie C. Il Tropical va in gol con Fucci e si prende un punto con il Tau - La squadra di casa nostra ha fermato il Tau Altopascio ed è salita a quota 10 in classifica (1- Segnala msn.com

Under 21 di San Marino: martedì il debutto casalingo con la Romania - Archiviato velocemente il debutto assoluto nelle qualificazioni ad EURO 2027, si passa ora al debutto casalingo. Riporta newsrimini.it