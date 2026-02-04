Israele contro Medici senza Frontiere a Gaza La presidente in Italia a TPI | Così causerà un’altra catastrofe umanitaria

La situazione a Gaza resta critica, anche con una tregua in vigore. Mentre i bombardamenti continuano, il numero delle vittime sale ancora, e la guerra di quasi due anni ha già fatto oltre 71mila morti. La presidente di Medici senza Frontiere in Italia avverte: se Israele non interrompe i raid, ci sarà un’altra catastrofe umanitaria.

A Gaza si continua a morire malgrado la tregua con Israele, ma anche se Tel Aviv fermasse davvero i bombardamenti il bilancio delle vittime continuerebbe a crescere per gli effetti di quasi due anni di conflitto, costato la vita, come ammesso anche dallo Stato ebraico, a oltre 71mila persone. «Oltre alle vittime uccise direttamente dalle armi, a Gaza si muore anche per le impossibili condizioni di vita, a causa del fatto che Israele ha utilizzato e continua a utilizzare gli aiuti umanitari come un’arma», spiega a TPI, Monica Minardi, presidente in Italia di Medici senza Frontiere, che rischia di essere estromessa dai Territori palestinesi occupati se non consegnerà a Tel Aviv la lista e i dati sensibili dei propri operatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

