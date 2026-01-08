Israele sponsorizza su Google Italia report contro Medici Senza Frontiere | la nostra analisi
Negli ultimi tempi, Israele ha utilizzato Google Ads per promuovere contenuti critici nei confronti di Medici Senza Frontiere. Questa strategia mira a influenzare l’opinione pubblica sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, presentando una narrazione favorevole alle proprie posizioni. La nostra analisi esamina le modalità e gli obiettivi di questa campagna, evidenziando il ruolo delle piattaforme digitali nel contesto geopolitico e umanitario attuale.
