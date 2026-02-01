Israele espelle ‘Medici senza frontiere’ da Gaza | Lascerà la Striscia entro il 28 febbraio

Israele ha deciso di espellere Medici senza frontiere da Gaza. Il ministero degli Affari della Diaspora ha annunciato che l’organizzazione umanitaria dovrà lasciare la Striscia entro il 28 febbraio, perché non ha consegnato la lista dei suoi dipendenti e ha rifiutato di farlo. La decisione ha già suscitato molte reazioni e aumentato le tensioni nella regione.

Il ministero degli Affari della Diaspora di Israele ha annunciato che Medici senza frontiere (Msf) interromperà le sue attività nella Striscia di Gaza entro il 28 febbraio perché non ha fornito a Israele la lista dei suoi impiegati e ha detto che non lo farà. "Ciò fa seguito a una violazione sostanziale e continuativa delle procedure di registrazione esistenti, volte a facilitare le attività umanitarie legittime e a prevenire l'uso improprio della copertura umanitaria per attività ostili e terrorismo", afferma il ministero israeliano, aggiungendo che "la violazione riguarda la mancata presentazione da parte di Msf dell'elenco dei dipendenti locali".

