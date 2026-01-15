Salerno Roberto Lambiase nominato commissario provinciale dell' Udc
Roberto Lambiase è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno. Avvocato del Foro di Nocera Inferiore e già consigliere comunale di Roccapiemonte, ha partecipato alle ultime elezioni regionali come candidato nella lista dell’Udc. La sua nomina rafforza l’impegno del partito sul territorio, portando esperienza e competenza in ambito politico e legale.
Roberto Lambiase, già consigliere comunale di Roccapiemonte, stimato avvocato del Foro di Nocera Inferiore e candidato al Consiglio regionale nella lista dell’Udc nell’ultima tornata elettorale, è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno. La nomina è stata formalizzata dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
