Salerno Roberto Lambiase nominato commissario provinciale dell' Udc

Roberto Lambiase è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Salerno. Avvocato del Foro di Nocera Inferiore e già consigliere comunale di Roccapiemonte, ha partecipato alle ultime elezioni regionali come candidato nella lista dell’Udc. La sua nomina rafforza l’impegno del partito sul territorio, portando esperienza e competenza in ambito politico e legale.

