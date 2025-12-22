Zelensky | Gli Usa hanno proposto un formato di colloqui con Russia e Ue – Il video
(Agenzia Vista) Kiev, 22 dicembre 2025 "Gli Stati Uniti hanno dichiarato che terranno un incontro separato con i rappresentanti russi e hanno proposto un formato che, a quanto ho capito, includerebbe Ucraina, Stati Uniti e Russia", così il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato a Kiev il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina, premier portoghese in visita a Kiev. Zelensky: "Usa hanno proposto colloqui anche con Russia e Ue"
Leggi anche: Zelensky: “Washington ha proposto colloqui a tre Usa-Russia-Ucraina. I 90 miliardi dell’Ue? Li restituiremo se Mosca pagherà le riparazioni”
Zelensky, Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina; Zelensky, Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina; Zelensky: «Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami»; Il premier portoghese in visita a Kiev. Zelensky: «Gli Usa hanno proposto un formato di colloqui con Russia e Ue».
Zelensky: Gli Usa hanno proposto un formato di colloqui con Russia e Ue - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Si tratta a Miami. Zelensky: 'Gli Usa vogliono un vertice a tre' - Dimitriev: 'costruttivi i colloqui con Witkoff e Kushner' (ANSA) ... ansa.it
Ucraina, colloqui a Miami. Zelensky: "Usa hanno proposto incontri anche con Russia e Ue" – La diretta - C’è attesa a Miami per i colloqui tra Stati Uniti e Russia durante i quali si discuterà del piano di pace tra Kiev e Mosca. msn.com
L’offerta di Zelensky: elezioni possibili, se la Russia accetta il cessate il fuoco
I colloqui per la pace in Ucraina sono "costruttivi", dice l'inviato del Cremlino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che gli Stati Uniti hanno proposto il primo incontro faccia a faccia Ucraina-Russia entro sei mesi - facebook.com facebook
#Zelensky: gli Usa hanno proposto un colloquio con #Ucraina e #Russia a Miami x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.