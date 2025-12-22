Zelensky | Gli Usa hanno proposto un formato di colloqui con Russia e Ue – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 22 dicembre 2025 "Gli Stati Uniti hanno dichiarato che terranno un incontro separato con i rappresentanti russi e hanno proposto un formato che, a quanto ho capito, includerebbe Ucraina, Stati Uniti e Russia", così il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato a Kiev il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

