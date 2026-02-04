Intervento stradale sul viale Fiume | chiusure temporanee dal 7 al 28 febbraio

Il traffico sulla zona est di Vicenza si blocca temporaneamente. Dal 7 al 28 febbraio, viale Fiume resterà chiuso tra via Saviabona e il civico 109 per lavori di ristrutturazione. Le strade saranno interdette agli automobilisti per quasi tre settimane, creando disagi ai residenti e ai pendolari.

**Intervento stradale su viale Fiume: tre settimane di chiusure temporanee tra via Saviabona e il civico 109** A Vicenza, nel quartiere della zona est, in un'area di difficile accesso per l'attività quotidiana, saranno effettuati interventi di ristrutturazione infrastrutturale tra il 7 e il 28 febbraio. Le operazioni, che riguardano il tratto di **viale Fiume** tra la rotatoria di **via Saviabona** e l'altezza del **civico 109**, saranno condotte con l'obiettivo di rifare i **sottoservizi** del comune, in particolare l'allaccio di una caditoia. Le modifiche alla circolazione saranno temporanee, ma significative: si tratta di un intervento importante, che richiede il riassetto della viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

