Diretta Youth League | Colonia vs Inter come seguire la partita in streaming e gli orari di trasmissione

Mercoledì alle 18, il settore giovanile si accende con la partita tra Colonia e Inter. La sfida si gioca in diretta streaming e sarà trasmessa in vari canali, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire ogni minuto. È una partita importante per l’Inter, che cerca punti per migliorare la posizione in Youth League.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 18.00, il calcio giovanile europeo si accende in una sfida che potrebbe segnare un punto di svolta per l'Inter Youth League. A Colonia, nel moderno stadio municipalizzato di fronte al fiume Reno, i giovani nerazzurri scenderanno in campo per affrontare il team locale, il 1. FC Köln, in una partita che vale non solo i punti del girone ma il passaggio ai quarti di finale della competizione riservata alle migliori formazioni Under 19 d'Europa. L'Inter, unica rappresentante italiana ancora in corsa dopo l'eliminazione di Atalanta, Juventus, Napoli e della Fiorentina, si gioca tutto in questo scontro cruciale.

