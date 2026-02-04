Inter-Torino di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Questa sera l’Inter affronta il Torino a Monza per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca su un campo neutro, dato che San Siro è chiuso per le Olimpiadi Milano-Cortina. Gli appassionati possono seguire l’incontro in TV o streaming, con orario e formazioni già annunciate. La sfida promette emozioni e potrebbe decidere chi avanzare in questo torneo.
L'Inter sfida il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia che si gioca sul neutro di Monza (San Siro precluso per le Olimpiadi Milano Cortina). Appuntamento alle 21:00 in TV su Italia1 e in streaming su Infinity con la diretta in chiaro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Inter-Torino: aperta la vendita libera; Inter-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia.
Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Inter-TorinoIniziano i quarti di finale di Coppa Italia, stasera alle 21.00 su Italia 1 sarà possibile assistere a Inter-Torino. Ecco dove vedere tutte le. tuttomercatoweb.com
Inter – Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingInter – Torino dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Torino x.com
Sky – Inter-Torino, Chivu lancia Martinez e De Vrij. Coppia a sorpresa in attacco - facebook.com facebook
