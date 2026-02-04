Inter-Torino di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera l’Inter affronta il Torino a Monza per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca su un campo neutro, dato che San Siro è chiuso per le Olimpiadi Milano-Cortina. Gli appassionati possono seguire l’incontro in TV o streaming, con orario e formazioni già annunciate. La sfida promette emozioni e potrebbe decidere chi avanzare in questo torneo.

