Alle 18 allo Zini si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per il 23° turno di Serie A. La gara è iniziata con qualche difficoltà per entrambe, ma al 35’ Lautaro Martinez trova il modo di sbloccare il risultato. L’Inter passa in vantaggio, lasciando i tifosi nerazzurri più tranquilli. La Cremonese cerca di reagire, ma fino a ora non riesce a creare occasioni per pareggiare.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 16? – GOL DI LAUTARO! Inter avanti dopo un quarto d’ora grazie allo stacco di testa del capitano che da corner beffa audero e fa 1-0! 13? – Larga e alta la conclusione di Lautaro da fuori area 1? – Partiti! Fischio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cremonese Inter LIVE 0-1: Lautaro! La sbloccano i nerazzurri

Approfondimenti su Cremonese Inter

Segui con noi la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Cremonese-Inter: probabili formazioni e statistiche.

Cremonese-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro MartinezLa diretta live di Cremonese-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE - Cremonese-Inter 0-0, 15': Bisseck bravo a chiudere la strada a Vardy, poi ci prova SucicCREMONESE-INTER 0-0 LIVE MATCH 14' - Pezzella prova con una rovesciata a tenere palla in campo, ma finisce col regalare corner all'Inter. 13' - Lautaro vede campo ... fcinternews.it

-Cremonese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - facebook.com facebook