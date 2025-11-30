Inter U23 alla ricerca del quinto di destra | Kamate potrebbe essere la soluzione? Ecco l’assist da Vecchi…

Inter News 24 Inter U23, la squadra nerazzurra potrebbe fornire la risposta alla ricerca di Chivu per il sostituto di Dumfries! Le ultime sulle giovanili nerazzurre. Da quando Denzel Dumfries è stato costretto a fermarsi per infortunio, l’Inter è alla ricerca di un quinto di destra, un ruolo che ha visto diverse soluzioni, tra cui Carlos Augusto, Luis Henrique e, più recentemente, Diouf, provato nella partita contro il Pisa. Tuttavia, potrebbe essere proprio Diouf il giocatore che ha convinto di più, nonostante il suo adattamento a una posizione che non ha mai ricoperto nella sua carriera. Un possibile assist per Cristian Chivu potrebbe arrivare dall’ Under 23, dove Stefano Vecchi sta impiegando Issiaka Kamate nel ruolo di quinto a destra nel sistema 3-5-2, con risultati apprezzabili. 🔗 Leggi su Internews24.com

