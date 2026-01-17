Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Udinese-Inter e altre partite della 21ª giornata. Qui troverai sintesi, risultati, cronaca e moviola per un quadro completo degli incontri in corso. Un punto di riferimento affidabile per restare aggiornato sull’andamento del campionato italiano di calcio.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-0, nerazzurri pericolosi con Lautaro Martinez

Leggi anche: Udinese Inter LIVE 0-0: nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, Genoa Inter in campo: 0-2, Lautaro si sblocca al Marassi! Raddoppio dei nerazzurri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Roma-Sassuolo 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kone e Soulé, gli highlights.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite, 22^ giornata (oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: sono undici le partite che sabato 17 gennaio ci faranno compagnia per la 22^ giornata di campionato. ilsussidiario.net