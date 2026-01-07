Parma Inter LIVE 0-1 | nerazzurri pericolosi dalle parti di Corvi
Alle ore 20:45 al Tardini si disputa Parma-Inter, incontro valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Segui con noi la diretta di questa sfida tra le due squadre, con attenzione alle azioni più significative e agli sviluppi del risultato. Una partita importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 65? – Prima Mkhitaryan poi Pio Esposito, l’Inter insiste alla ricerca del raddoppio. 54? – Corvi dice no a Sucic! INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 44? – RETE REGOLARE! Inter avanti! Gol di Dimarco 42? – GOL DELL’INTER, MA L’ARBITRO FERMA TUTTO! Dimarco con una conclusione di destro supera Corvi da posizione defilata, ma al momento viene segnalato un fuorigioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
