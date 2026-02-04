Inter Torino Infantino ospite speciale all’U-Power Stadium di Monza per il quarto di Coppa Italia

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto visita all’U-Power Stadium di Monza per seguire da vicino il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e tifosi, curiosi di vedere all’opera le squadre e di scoprire se ci sarebbero state sorprese in campo. Infantino ha assistito alla partita senza fare dichiarazioni, rimanendo un ospite silenzioso tra le tribune.

🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Torino, Infantino ospite speciale all'U-Power Stadium di Monza per il quarto di Coppa Italia Approfondimenti su Infantino Inter Perché Inter-Torino di Coppa Italia si gioca all'U-Power Stadium di Monza e non a San Siro Questa sera alle 21:00 si gioca Inter-Torino, una delle partite dei quarti di finale di Coppa Italia. Coppa Italia, quarti ufficiali: Inter-Torino a Monza La Lega Serie A ha annunciato il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Infantino Inter Chi si vede all'U-Power Stadium: Gianni Infantino spettatore vip per Inter-TorinoOspite d'eccezione all'U-Power Stadium di Monza, campo neutro che sta ospitando in questi istanti Inter-Torino. Presente in tribuna per assistere. tuttomercatoweb.com Infantino a Monza per la Coppa Italia: la cena prima di Inter-TorinoIl presidente della Fifa, a Milano per l'inaugurazione di Milano-Cortina, ha passato una serata in Brianza alla vigilia del match tra nerazzurri e granata ... corrieredellosport.it Inter-Torino, dalla Curva uno striscione per Audero: "Vicinanza e rispetto" x.com Coppa Italia, in campo alle 21 Inter-Torino DIRETTA #ANSA facebook

