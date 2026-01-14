Coppa Italia quarti ufficiali | Inter-Torino a Monza

La Lega Serie A ha annunciato il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Le partite si disputeranno in singola gara, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Tra le sfide in programma, spicca l’incontro tra Inter e Torino, che si svolgerà a Monza. Le sfide rappresentano un momento importante nel percorso verso le semifinali del torneo.

La Lega Serie A ha definito il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Tutte le sfide si giocheranno in gara secca, con calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti. C'è anche una novità logistica di rilievo. Inter-Torino si giocherà mercoledì 4 febbraio alle ore 21, ma non a San Siro. Il Meazza sarà infatti indisponibile per la concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e la partita verrà disputata all'U-Power Stadium. Definito anche il resto del tabellone: Giovedì 5 febbraio (ore 21): Atalanta-Juventus. Martedì 10 febbraio (ore 21): Napoli-Fiorentina Como.

Coppa Italia, ufficiale il programma dei quarti di finale: date e orari - La Coppa Italia entra nella sua fase più calda e la Lega Serie A ha ufficializzato il programma dei quarti di finale, in attesa dell’ultimo ottavo che ... cronachedellacampania.it

Coppa Italia, date e orari dei quarti di finale: l’Inter cambia sede - La Lega Serie A ha ufficializzato il programma dei quarti di finale: i nerazzurri, che affrontano il Torino, non giocheranno a San Siro ... msn.com

PICS COPPA ITALIA FRECCIAROSSA A TORINO @rebefucka e @tatifucka hanno già portato la Coppa Italia Frecciarossa in centro a Torino e nascosto alcuni biglietti per pochi fortunati ..li avete trovati Rivedetevi le foto più belle della giornata e facebook

#Calcio, #CoppaItalia, il #Torino batte la #Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter di @Tom_Angelini x.com

