Coppa Italia quarti ufficiali | Inter-Torino a Monza

La Lega Serie A ha annunciato il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Le partite si disputeranno in singola gara, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Tra le sfide in programma, spicca l’incontro tra Inter e Torino, che si svolgerà a Monza. Le sfide rappresentano un momento importante nel percorso verso le semifinali del torneo.

La Lega Serie A ha definito il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Tutte le sfide si giocheranno in gara secca, con calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti. C’è anche una novità logistica di rilievo. Inter-Torino si giocherà mercoledì 4 febbraio alle ore 21, ma non a San Siro. Il Meazza sarà infatti indisponibile per la concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e la partita verrà disputata all’U-Power Stadium. Definito anche il resto del tabellone: Giovedì 5 febbraio (ore 21): Atalanta-Juventus. Martedì 10 febbraio (ore 21): Napoli-Fiorentina Como. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

