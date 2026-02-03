Inter Torino c’è un recupero per Baroni | forfait per altri 4

Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Inter, il Torino si prepara con qualche buona notizia. Baroni recupera, ma ci sono ancora quattro assenze tra i giocatori. La squadra torinese si presenta a Monza con qualche speranza in più, anche se deve fare i conti con le assenze. La sfida di domani sera si avvicina, e i tifosi sperano in una buona prestazione della loro squadra.

Inter Torino. Buone notizie per il Torino alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’ Inter, in programma domani sera a Monza. Dopo aver smaltito una lieve tendinite, Adrien Tameze è pronto a tornare a disposizione di Marco Baroni, rappresentando una possibile risorsa importante in un momento non semplice sul piano degli infortuni. Nella giornata di ieri il centrocampista ha lavorato regolarmente in gruppo, segnale incoraggiante per lo staff tecnico granata. Il suo recupero amplia le soluzioni a disposizione dell’allenatore, che valuta con attenzione se reinserirlo subito tra i titolari in una gara secca e ad alta intensità come quella contro i nerazzurri.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan guidano il Torino verso i quarti di finale, eliminando la Roma.

