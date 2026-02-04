Inter-Torino Fusi | L' uomo chiave per i granata arriva mercato sulla Maratona vuota dico

Questa sera l’Inter sfida il Torino in Coppa Italia, un match che per i tifosi granata ha già il sapore di rivincita. Fusi, uno dei protagonisti, si è espresso sulla presenza dell’uomo chiave per il Torino, che sta arrivando sul mercato. Intanto, le strade di Maratona sono vuote, e l’atmosfera si fa più tesa. La sfida si presenta come un’ottima occasione per la squadra di Baroni di dimostrare il proprio valore e di mettere in mostra le novità in arrivo.

l’ex centrocampista e>, capitano della formazione torinese capace di alzare il trofeo nel 1993, descrive una pagina speciale della storia del club. il 1993 rappresenta l’ultimo trionfo del toro, chiusura di un ciclo che aveva vissuto anche una beffa contro l’ajax. questa memoria è presentata come una guida per interpretare le dinamiche attuali e la necessità di chiudere i conti in modo positivo. secondo fusi, emiliano mondonico ha trasmesso una viscerale passione granata, costruendo un ambiente in cui la maglia era percepita come un vero valore. il tecnico è indicato come l’artefice di quegli anni, in cui lo spirito di squadra era centrale e accompagnava la performance quotidiana sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Inter-Torino, Fusi: «L'uomo chiave per i granata arriva mercato, sulla Maratona vuota dico...» Approfondimenti su Inter Torino Inter Torino, Fusi: «Ecco chi può essere l’uomo chiave per i granata, dal mercato è arrivato un segnale e sulla Maratona vuota dico…» Luca Fusi, ex centrocampista del Torino, guarda alla partita di questa sera tra i granata e l’Inter. Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. E spunta lo striscione: «Cairo basta» – FOTO La Curva Maratona di Torino si presenta vuota questa sera, come previsto, in segno di protesta contro il presidente Urbano Cairo e le prestazioni della squadra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: L’Inter, la trasferta a Monza e la Coppa Italia: Torino, un trend da invertire; Le probabili formazioni di Inter e Torino di Coppa Italia. Coppa Italia, c'è Inter-Torino: curiosità e statisticheC'è Inter-Torino nel quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. La vincente della gara secca a San Siro affronterà nel prossimo turno chi la spunterà nella gara del Maradona tra Napoli e Como. fantacalcio.it Inter-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI granata di Marco Baroni sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu sul neutro di Monza: in palio il pass per la semifinale contro la vincente di Napoli-Como ... tuttosport.com . @Inter, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia: turnover per Chivu x.com DECISIONE SHOCK DI CHIVU A poche ore da Inter-Torino... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.