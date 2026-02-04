Luca Fusi, ex centrocampista del Torino, guarda alla partita di questa sera tra i granata e l’Inter. Parla di un possibile uomo chiave per la squadra di Baroni e di un segnale arrivato dal mercato. Fusi commenta anche la decisione di giocare sulla Maratona vuota, sottolineando come questa scelta possa influenzare la partita. La sfida di Coppa Italia, che richiama ricordi passati, si avvicina e l’ex giocatore dà il suo punto di vista sulla situazione attuale del Torino.

Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Vergara conquista Conte e ora sogna la Nazionale: a Napoli è nata una stella! Si pensa già al rinnovo Udinese, Davis confessa: «Mi piace la Serie A ma non la vostra pizza: preferisco quella inglese! Ecco chi vince lo scudetto» Lang al veleno per il suo addio al Napoli: «Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Torino, Fusi: «Ecco chi può essere l’uomo chiave per i granata, dal mercato è arrivato un segnale e sulla Maratona vuota dico…»

Approfondimenti su Inter Torino

Napoli, Manna prima dell’Inter ha commentato le sfide del campionato e le prospettive di mercato.

La Curva Maratona di Torino si presenta vuota questa sera, come previsto, in segno di protesta contro il presidente Urbano Cairo e le prestazioni della squadra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter Torino

Inter-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI granata di Marco Baroni sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu sul neutro di Monza: in palio il pass per la semifinale contro la vincente di Napoli-Como ... tuttosport.com

Inter – Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingInter – Torino dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

. @Inter, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia: turnover per Chivu x.com

DECISIONE SHOCK DI CHIVU A poche ore da Inter-Torino... - facebook.com facebook