Roma-Torino di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Roma e Torino si sfidano oggi negli ottavi di finale di Coppa Italia, con calcio d'inizio alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire l'incontro da casa. Di seguito, le informazioni su orario, modalità di visione e le formazioni delle squadre.

Roma e Torino si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: si gioca alle ore 21, chi passa il turno nei quarti incontra l'Inter. Gara visibile in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming su Italia 1. Le formazioni di Gasperini e Baroni.

