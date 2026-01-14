Coppa Italia Roma-Torino 2-3 | Ilkhan manda i granata ai quarti contro l' Inter

Nell'incontro di Coppa Italia tra Roma e Torino, i granata si sono imposti per 3-2, assicurandosi un posto ai quarti di finale contro l’Inter. La partita, valida per gli ottavi, ha visto il gol decisivo di Ilkhan, che ha permesso al Torino di superare la squadra capitolina. La sfida proseguirà quindi con l’ultima fase di questa fase a eliminazione diretta, mentre l’Inter ha già passato il turno con una vittoria schiacciante contro il Venezia.

Roma, 13 gennaio 2026 – La Coppa Italia riparte con il quadro degli ottavi di finale che deve ancora completarsi: all'appello manca anche Roma-Torino, che ai quarti mette in palio un posto per sfidare l' Inter, che nel medesimo turno ha risolto la pratica Venezia con un netto pokerissimo. I giallorossi sembrano in controllo del match fin dalle prime battute ma cadono per mano di Adams, e non sarà l'unica volta: all'intervallo i granata conducono prima di incassare la doccia gelata dell'immediato pareggio del nuovo entrato Hermoso alla ripresa delle ostilità. Il colpo sembra mortifero per la squadra di Baroni, che invece torna in vantaggio con il solito Adams, l'uomo copertina del match dell' Olimpico fino all'ingresso in campo di Arena, classe 2009 italo-australiano che di testa firma il 2-2, diventando il primo della sua annata a segnare in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: Ilkhan manda i granata ai quarti contro l'Inter Leggi anche: Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan portano Baroni ai quarti! Gasperini ko, i granata affronteranno l’Inter Leggi anche: Coppa Italia, Inter ai quarti contro il Torino: ecco quando si gioca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Dove vedere Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia; Roma-Torino: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Emergenza in attacco per Gasperini verso Roma-Torino. Roma-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Roma e Torino si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: si gioca alle ore 21, chi passa il turno nei quarti incontra l'Inter ... fanpage.it

Il Torino elimina la Roma dalla Coppa Italia, ma che gioia per il baby Antonio Arena: le pagelle del 2-3 - Si chiama Antonio e il mese prossimo, precisamente il 10 febbraio, compirà 17 anni. msn.com

Roma-Torino 2-3, risultato finale in diretta della partita di Coppa Italia: gol decisivo di Ilkhan, gli highlights - Torino di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Torino knock out Roma to book their spot in the Coppa Italia quarterfinals x.com

Roma-Torino diretta Coppa Italia: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.