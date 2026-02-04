Questa sera all’U-Power Stadium, due giovani dell’Inter hanno fatto il loro debutto in Coppa Italia contro il Torino. Cocchi e Kamate si sono presentati in campo, dimostrando che la società punta sui talenti più giovani per rafforzare la squadra. La partita ha mostrato come l’Inter voglia investire sul vivaio e puntare sul futuro, dando spazio a chi si sta facendo strada tra i più promettenti.

La serata di Coppa Italia all’U-Power Stadium ha evidenziato la crescita della cantera nerazzurra, offrendo a due giovani talenti l’opportunità di misurarsi in una cornice di alto livello. Sotto la guida di Cristian Chivu, Matteo Cocchi e Issiaka Kamate hanno capitalizzato la chance concessa, dimostrando temperamento, qualità tecnica e affiatamento con la squadra maggiore. Sulla corsia mancina scende Matteo Cocchi, terzino di spinta classe 2007, che si è distinto fin dalle fasi giovanili per spirito propositivo e affidabilità. Chivu lo conosce bene ed è stato tra i principali artefici del suo avanzamento precoce in Primavera nella stagione 2023-24, totalizzando 34 presenze. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Inter, chi sono Cocchi e Kamate: le giovani promesse lanciate contro il Torino

Questa mattina, due giovani dell'Inter sono saliti in campo contro il Torino.

Questa sera, l'Inter affronta i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

