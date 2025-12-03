Il manifesto per la manifattura italiana integrata con l’intelligenza artificiale

Sul Sole 24 Ore è uscito “AI: reMade Italy, Manifesto per la Nuova Manifattura Italiana”, un approfondito articolo firmato Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano, e Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia, volto a suggerire idee tangibili per un’integrazione strutturata tra manifattura e intelligenza artificiale, indicando vie da percorrere al nostro Paese. Presentato in seguito all’AI Transition di Torino nel corso del forum dedicato alle nuove tecnologie, il documento, oltre a proporsi di aprire un dibattito pubblico sul ruolo dell’intelligenza artificiale come infrastruttura cognitiva del Paese e sull’urgenza di una politica industriale che metta insieme automazione, dati, sostenibilità e capitale umano, ci dice che il 2026 sarà un anno decisivo, iniziando con esso la valutazione dei risultati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

