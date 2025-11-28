Crisi delle RAM | Nvidia venderebbe solo la GPU lasciando ai partner l’acquisto di memoria per le RTX

Secondo un’indiscrezione circolata su Weibo, Nvidia potrebbe smettere di fornire la VRAM insieme ai suoi chip grafici, lasciando ai partner l’intero onere dell’approvvigionamento in piena crisi delle memorie. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Crisi delle RAM: Nvidia venderebbe solo la GPU lasciando ai partner l’acquisto di memoria per le RTX

