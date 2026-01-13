La procura di Milano ha richiesto una condanna a due anni di reclusione per una donna di 45 anni, accusata di aver molestato la modella e attrice Madalina Ghenea attraverso comportamenti persecutori. L'inchiesta riguarda episodi di stalking che hanno coinvolto la nota figura pubblica, portando alla richiesta di una pena giudiziaria in tribunale.

La procura di Milano ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per la donna di 45 anni accusata di stalking nei confronti della modella e attrice Madalina Ghenea. La sentenza è attesa per il 4 febbraio.Le richieste sono state avanzate lunedì 12 gennaio durante il procedimento. A rappresentare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Chiesti due anni di carcere per la stalker di Madalina Ghenea: l’attrice ora vuole 5 milioni di danni

Leggi anche: Madalina Ghenea perseguitata da una stalker, l’ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio: “Continue minacce di morte”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chiesti 2 anni per la presunta stalker di Madalina Ghenea; Detenuto denunciò gli schiaffi in carcere a Monza, chiesta la condanna per gli agenti; Pm chiede 2 anni per la presunta stalker di Madalina Ghenea; Claudia Gerini a Verissimo: «Il mio compagno mi ha chiesto una pausa. Sembra la trovata di un ufficio stampa, ma è la realtà».

Pm chiede 2 anni per la presunta stalker di Madalina Ghenea - La condanna a 2 anni di carcere è stata chiesta oggi a Milano nei confronti di una donna di 45 anni accusata di stalking per aver perseguitato sui social con messaggi offensivi e minacce la modella e ... ansa.it