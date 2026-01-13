Perseguita sui social la modella Madalina Ghenea 45enne brianzola rischia 2 anni di carcere

La procura di Milano ha richiesto una condanna a due anni di carcere per una donna di 45 anni di Limbiate, accusata di aver perseguitato sui social la modella e attrice Madalina Ghenea con messaggi minacciosi e offensivi. L'indagine si basa su una serie di comportamenti accusati di stalking digitale, che hanno coinvolto la nota figura pubblica. La vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze delle condotte moleste online.

Beatrice Arnera, legata a Raoul Bova e perseguitata sui social: 'Vittima di odio e inviti al suicidio' #ANSA - facebook.com facebook

Chi offende la reputazione, che lede la stima sociale di un cittadino sui social media in Italia è perseguito penalmente, poiché la giurisprudenza considera i social network mezzi di pubblicità, configurando il reato di diffamazione aggravata (Art. 595 ..), punib x.com

