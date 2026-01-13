Perseguita sui social la modella Madalina Ghenea 45enne brianzola rischia 2 anni di carcere
La procura di Milano ha richiesto una condanna a due anni di carcere per una donna di 45 anni di Limbiate, accusata di aver perseguitato sui social la modella e attrice Madalina Ghenea con messaggi minacciosi e offensivi. L'indagine si basa su una serie di comportamenti accusati di stalking digitale, che hanno coinvolto la nota figura pubblica. La vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze delle condotte moleste online.
Due anni di carcere. Sono quelli che la procura di Milano ha chiesto ieri, 12 gennaio, nei confronti di una 45enne di Limbiate che per anni, stando all'accusa, avrebbe stalkerizzato via social con minacce e messaggi offensivi la 38enne modella e attrice di origine rumena Madalina Ghenea. Come. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Chiesti due anni di carcere per la stalker di Madalina Ghenea: l’attrice ora vuole 5 milioni di danni
Leggi anche: Madalina Ghenea vittima di stalking, la testimonianza dell'ex Leonardo Maria Del Vecchio: "Terrore"
Perseguita sui social la modella Madalina Ghenea, 45enne brianzola rischia 2 anni di carcere.
Perseguita sui social la modella Madalina Ghenea, 45enne brianzola rischia 2 anni di carcere - Il giudice ha chiesto per lei 2 anni di carcere mentre Ghenea ha chiesto 5 milioni di euro di risarcimento insieme ad una provvisionale di 500mila euro. monzatoday.it
Beatrice Arnera, legata a Raoul Bova e perseguitata sui social: 'Vittima di odio e inviti al suicidio' #ANSA - facebook.com facebook
Chi offende la reputazione, che lede la stima sociale di un cittadino sui social media in Italia è perseguito penalmente, poiché la giurisprudenza considera i social network mezzi di pubblicità, configurando il reato di diffamazione aggravata (Art. 595 ..), punib x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.