Instagram spegne la tv di Corona | Violazioni multiple delle regole

Instagram ha deciso di eliminare il profilo di Corona, noto come il re dei paparazzi. La piattaforma ha rimosso le sue puntate di «Falsissimo» dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da Mediaset. La decisione arriva dopo che sono emerse violazioni ripetute delle regole di Instagram. Corona non potrà più usare il suo account per condividere contenuti con i suoi follower. La piattaforma ha agito in modo rapido, cancellando tutto ciò che poteva violare le politiche di comportamento.

La decisione era nell’aria, ma da ieri mattina sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata «rimossa». Pagina nella quale l’ex agente fotografico rilanciava i video pubblicati su un canale di YouTube del suo format on line Falsissimo con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Anche lunedì sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata. Un portavoce di Meta, la società controllata da Mark Zuckerberg che gestisce i social Facebook e Instagram, ha commentato così la cancellazione dei profili di Corona: «Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community di Meta». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Instagram spegne la tv di Corona: «Violazioni multiple delle regole» Approfondimenti su Corona Paparazzi Rimossi i profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona, Meta cancella tutto per “violazioni multiple” Fabrizio Corona non è più sui social. Claudio Lippi apre Instagram dopo la videochiamata con Fabrizio Corona: "In tv non è tutto vero, ci sono i circolini... vi racconterò" - VIDEO Claudio Lippi torna sui social dopo aver parlato con Fabrizio Corona. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milano, Corona: «Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra» Ultime notizie su Corona Paparazzi Argomenti discussi: Ultimo fa 30 anni, la dedica di Jacqueline spegne le voci di crisi: 'Lontano dai rumori'; Rasha Younes, la risposta ironica che spegne gli haters: 'Mi piacciono i soldi di Omer? Molto'. Segui l’anteprima nazionale del film “Il cielo che si spegne nel mare” in diretta social sulla pagina Instagram di Mondo REC! Giovedì 29 gennaio dalle ore 20 live con @davide_padovan e con tutto il cast, a pochi minuti dall’inizio della proiezione! - facebook.com facebook

