Claudio Lippi apre Instagram dopo la videochiamata con Fabrizio Corona | In tv non è tutto vero ci sono i circolini vi racconterò - VIDEO

Claudio Lippi torna sui social dopo aver parlato con Fabrizio Corona. In un video su Instagram, il conduttore rassicura i suoi fan: non è in terapia intensiva e sta bene. Racconta di aver sofferto molto negli ultimi tempi e di essere stato “boicottato” a causa di una vicenda del 2006. Lippi promette di spiegare tutto e di chiarire cosa è successo davvero, lasciando intendere che ci sono dettagli ancora nascosti.

Lippi su Instagram: "Sono vivo, non sono in terapia intensiva", Poi parla della sua assenza dalla tv e racconta di aver aver “sofferto moltissimo” e di essere stato “boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò” Claudio Lippi apre Instagram dopo la videochia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

