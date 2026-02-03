Claudio Lippi torna sui social dopo aver parlato con Fabrizio Corona. In un video su Instagram, il conduttore rassicura i suoi fan: non è in terapia intensiva e sta bene. Racconta di aver sofferto molto negli ultimi tempi e di essere stato “boicottato” a causa di una vicenda del 2006. Lippi promette di spiegare tutto e di chiarire cosa è successo davvero, lasciando intendere che ci sono dettagli ancora nascosti.

Lippi su Instagram: "Sono vivo, non sono in terapia intensiva", Poi parla della sua assenza dalla tv e racconta di aver aver “sofferto moltissimo” e di essere stato “boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò” Claudio Lippi apre Instagram dopo la videochia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Claudio Lippi apre Instagram dopo la videochiamata con Fabrizio Corona: "In tv non è tutto vero, ci sono i circolini... vi racconterò" - VIDEO

Dopo quasi due decenni, Claudio Lippi torna a parlare pubblicamente.

A 80 anni, Claudio Lippi fa il suo debutto su Instagram.

Claudio Lippi sui social: «Sono vivo, non sono in terapia intensiva. Sono stato boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò»Il profilo Instagram è stato aperto su suggerimento della figlia Federica. «È un modo dopo 21 anni di silenzio per riprendere il rapporto con quella che per me è vita, il rapporto con il pubblico»

Claudio Lippi ha aperto un profilo su Instagram e ha aggiornato, con un video, i suoi fan sulle sue condizioni di salute

