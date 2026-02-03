Fabrizio Corona non è più sui social. I suoi profili Instagram e Facebook sono stati cancellati da Meta per violazioni multiple. Al momento, al posto dei profili appare solo la scritta “account rimosso”.

Fabrizio Corona è sparito dai social. Da qualche ora non si trovano più i suoi profili Instagram e Facebook: al loro posto compare solo la scritta “account rimosso”. Sono scomparsi tutti i canali principali, Fabrizio Corona real, Falsissimo e Corona on air, che in totale raccoglievano milioni di follower. Dietro questa cancellazione digitale c’è Meta, la società che controlla Instagram e Facebook. Secondo fonti giornalistiche, la decisione sarebbe arrivata per violazioni ripetute delle regole della piattaforma. Non si tratta quindi di un ordine dei tribunali, ma di una scelta autonoma dell’azienda per proteggere le proprie policy su diffamazione, copyright e tutela della persona. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rimossi i profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona, Meta cancella tutto per “violazioni multiple”

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo sono scomparsi da Instagram.

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona, prima della puntata di Falsissimo

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Meta blocca il sito che identifica gli agenti ICE: link rimossi da Facebook e Instagram.

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: pagine Instagram irraggiugibili. Ieri sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato la nuova puntata di FalsissimoInstagram dell'ex re dei paparazzi inaccessibile dopo le dichiarazioni su Mediaset e Alfonso Signorini. Il legale: A rischio la libertà di parola ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona, rimossi i profili Instagram e cancellati i video su Youtube: cosa è successoProfili social non disponibili per Fabrizio Corona: su Instagram restano solo gli scheletri del suo personale e di quello di Falsissimo, su YouTube sono spariti i ... ilmessaggero.it

I profili social di Fabrizio Corona sono stati chiusi. Meta, proprietaria di Instagram, li ha disattivati dopo la diffida dei legali di Alfonso Signorini, ribadita ieri ai colossi del web a rimuovere e non pubblicare "ulteriori contenuti diffamatori" sul conduttore. L'articolo x.com

Fabrizio Corona è irraggiungibile:https://fanpa.ge/sHpdx - facebook.com facebook