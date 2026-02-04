Lorenzo Insigne torna in campo con il Pescara, 14 anni dopo. Durante la presentazione, il giocatore ha detto di essere pronto a tornare a Napoli anche senza ricevere compensi. La conferma ufficiale è arrivata mercoledì pomeriggio all’Ekk Hotel, dove Insigne ha firmato il suo nuovo impegno con il club abruzzese.

Lorenzo Insigne torna ufficialmente a vestire la maglia del Pescara a quattordici anni di distanza dall’epopea zemaniana, formalizzando il suo legame con il club abruzzese durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi mercoledì pomeriggio all’Ekk Hotel. Alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia, l’ex capitano del Napoli ha chiarito i contorni di una trattativa che lo vede protagonista di una sfida salvezza nel campionato di Serie B, rifiutando altre destinazioni per onorare un patto morale con la proprietà biancazzurra. Il calciatore, che sta seguendo una tabella di recupero personalizzata, ha già messo nel mirino il prossimo impegno di campionato contro il Cesena. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Insigne-Pescara, il ritorno del “Magnifico”: «Ero pronto a tornare a Napoli anche gratis»

Approfondimenti su Insigne Pescara

Dopo sei mesi senza squadra, Lorenzo Insigne torna in campo.

Lorenzo Insigne torna ufficialmente a giocare con il Pescara, la sua città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Insigne Pescara

Argomenti discussi: Insigne, che accoglienza a Pescara! E sul ritorno di Immobile...; Lorenzo Insigne torna al Pescara!; Insigne al Pescara: quando gioca la prima partita? La data del nuovo esordio dopo il ritorno in Abruzzo; Insigne al Pescara, il presidente Sebastiani: Voleva solo due squadre. A Napoli è stato chiaro.

Zeman sta meglio e strappa una promessa a Insigne, l'ex Napoli spiega la scelta PescaraDa Lorenzo Insigne un aggiornamento sulle condizioni di Zeman. Il retroscena della telefonata per commentare il suo ritorno a Pescara: Ecco cosa mi ha detto. sport.virgilio.it

Pescara, Insigne ha parlato durante la sua presentazione dopo il ritorno in biancazzurro. Ecco le sue dichiarazioniPescara, Insigne ha parlato durante la sua presentazione dopo il ritorno in biancazzurro. Ecco le sue dichiarazioni A volte il calcio sa ancora essere romantico, regalando storie che vanno oltre i con ... calcionews24.com

PESCARA CALCIO, INSIGNE E GLI ALTRI SETTE NUOVI ARRIVATI SI PRESENTANO A STAMPA E CITTÀ. Nel Tg Abruzzo delle 13:40 il servizio completo Pescara Calcio #lorenzoinsgne #PescaraCalcio Lega B - facebook.com facebook

Insigne al Pescara, conferenza di presentazione: "Napoli Sarei andato gratis" #SkySport #SkyCalciomercato x.com