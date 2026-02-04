Lorenzo Insigne torna ufficialmente a giocare con il Pescara, la sua città. Dopo quasi quattordici anni dall’addio, il calciatore ha firmato il suo secondo contratto con la squadra abruzzese. La presentazione si è svolta in biancazzurro, con Insigne che ha dichiarato di aver accettato perché il suo obiettivo è portare il Pescara alla salvezza. Ha anche detto che, se fosse stato possibile, avrebbe giocato gratis per restare vicino alla sua terra. Insigne si impegna a ripartire da Pescara, lasciando

Lorenzo Insigne torna ufficialmente a vestire la maglia del Pescara, aprendo la sua seconda avventura in Abruzzo a quasi quattordici anni dall'addio che lo riportò a Napoli. L'attaccante è stato presentato oggi in conferenza stampa alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia, tracciando obiettivi e retroscena di mercato.

© Napolipiu.com - Insigne riparte da Pescara: «Napoli? Avrei giocato anche gratis, ma non se n’è fatto nulla»

Lorenzo Insigne torna a parlare dopo la presentazione al Pescara.

Dopo sei mesi senza squadra, Lorenzo Insigne torna in campo.

Zeman sta meglio e strappa una promessa a Insigne, l'ex Napoli spiega la scelta PescaraDa Lorenzo Insigne un aggiornamento sulle condizioni di Zeman. Il retroscena della telefonata per commentare il suo ritorno a Pescara: Ecco cosa mi ha detto. sport.virgilio.it

Insigne: Napoli? C'è stato un contatto, sarei andato anche gratis... Ma ora la salvezza a PescaraDopo sei mesi da svincolato, l’ex capitano del Napoli ha accettato l’offerta del club abruzzese: Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno e mi ha detto 'fammi divertire' ... gazzetta.it

Venerdì sera a Cesena riparte la corsa salvezza. Novità tattiche in arrivo: Gorgone potrebbe adottare il modulo 4-3-2-1. Da valutare il terzino Faraoni. (Nella foto, Lorenzo Insigne) #ilcentro #PescaraCalcio #SerieB #LorenzoInsigne #tifosi - facebook.com facebook

Niente #Lazio né #Napoli : #Insigne riparte da #Pescara #europacalcio x.com