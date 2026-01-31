Insigne è stato a un passo dal Napoli | Sarebbe tornato al minimo di stipendio Ma qualcosa non quadra

Andrea D'Amico, agente di Lorenzo Insigne, conferma che i contatti col Napoli sono stati avviati circa una decina di giorni fa. L’attaccante, che aveva lasciato il club per approdare al Pescara, era pronto a tornare in azzurro, anche accettando un salario più basso. Tuttavia, qualcosa non si è concretizzato, e ora il ritorno sembra sfumato.

Andrea D'Amico, agente di Lorenzo Insigne, svela la trattativa col Napoli per il ritorno in azzurro del calciatore poi andato al Pescara: "Ci hanno chiamato una decina di giorni fa". Poi cosa è successo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Insigne Napoli

Lorenzo Insigne avrebbe deciso di tornare al Napoli anche se gli avessero offerto il minimo salariale.

L’ultima parola spetta ancora al giocatore, ma il Napoli non ha fatto passi avanti per il ritorno di Insigne.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

INSIGNE svela TUTTO: addio Napoli, follie Sarri e mancato rosso a Pjanic

Ultime notizie su Insigne Napoli

Argomenti discussi: Insigne al Pescara, il presidente Sebastiani: Voleva solo due squadre. A Napoli è stato chiaro; Insigne e i campioni che tornano nei luoghi del cuore: splendori e miserie; PESCARA INSIGNE Pescara riabbraccia Lorenzo Insigne: contratto di sei mesi con opzione; Insigne a Pescara, oggi è il Lorenzo-day: respinto un assalto in extremis dalla serie A.

Insigne è stato a un passo dal Napoli: Sarebbe tornato al minimo di stipendio. Ma qualcosa non quadraAndrea D'Amico, agente di Lorenzo Insigne, svela la trattativa col Napoli per il ritorno in azzurro del calciatore poi andato al Pescara: Ci hanno ... fanpage.it

Insigne a Pescara, oggi è il Lorenzo-day: respinto un assalto in extremis dalla serie APESCARA Oggi è l'Insigne Day a Pescara. Il fuoriclasse napoletano è atteso in città nel primo pomeriggio, per le visite al Medical Center e la firma sul ... ilmessaggero.it

L'agente di Lorenzo Insigne rivela che sarebbe tornato al Napoli anche al minimo di stipendio ma, a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stato il veto della società - facebook.com facebook

Il #17gennaio 1891 nasceva #ArturoCarloJemolo. Insigne giurista liberal-cattolico, impegnato in sostegno della laicità dello Stato: rilevanti i suoi contributi di diritto ecclesiastico. Sul piano storiografico restano fondamentali gli studi su Stato e Chiesa nell'Italia x.com