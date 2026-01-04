In cammino per Agrigento 2026 incontro con La Vardera in Via Atenea

Domani alle 18:30, presso Yellove in via Atenea 183, si terrà l'incontro pubblico “In cammino per Agrigento 2026”. L’appuntamento, organizzato con La Vardera, offre l’opportunità di condividere idee e proposte per il futuro della città. Un momento di confronto aperto e partecipato, incentrato su progetti e iniziative per lo sviluppo di Agrigento.

