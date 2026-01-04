In cammino per Agrigento 2026 incontro con La Vardera in Via Atenea
Domani alle 18:30, presso Yellove in via Atenea 183, si terrà l'incontro pubblico “In cammino per Agrigento 2026”. L’appuntamento, organizzato con La Vardera, offre l’opportunità di condividere idee e proposte per il futuro della città. Un momento di confronto aperto e partecipato, incentrato su progetti e iniziative per lo sviluppo di Agrigento.
Si terrà domani, alle 18,30, nei locali di Yellove in via Atenea 183, l’incontro pubblico “In cammino per Agrigento 2026”.“L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - sarà un momento di confronto e partecipazione in vista delle prossime elezioni amministrative”. Parteciperà Ismaele La Vardera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Crollo dell'ospedale di via Atenea ad Agrigento, una perizia esclude responsabilità del rettore Massimo Midiri
Leggi anche: Bonelli e Fratoianni guardano a La Vardera: "Con le sue battaglie sta costruendo un'alternativa credibile"
Agrigento, confronto pubblico con Ismaele La Vardera; Il cinema riparte anche nel 2026: Buen Camino e Avatar ancora in testa.
Colloqui Fiorentini 2026: incontro di presentazione in diretta/ Saba, il tesoro e l’ascolto: come partecipare - Una lunga marcia di avvicinamento, ma ricca di attesa e significato per la nuova stagione dei Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum: il grande convegno nazionale rivolto a studenti e insegnanti delle ... ilsussidiario.net
Giubileo 2025: Agrigento, domani l’incontro dei migranti della diocesi - I migranti che vivono nel territorio della diocesi di Agrigento si ritroveranno, per il loro Giubileo, domani, 9 agosto. agensir.it
Dopo il Cammino di Santiago, il seguito di "Buen Camino" di Checco Zalone sarà ambientato in un altro percorso di sofferenza: la strada Palermo-Agrigento. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.