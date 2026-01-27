Inside Girgenti camminare per raccontare la città

Inside Girgenti invita a scoprire la città attraverso un percorso culturale che valorizza il suo patrimonio e le sue storie, offrendo un’occasione di approfondimento e condivisione per i visitatori e gli appassionati.

Dopo il successo delle "Passeggiate nella Girgenti di Pirandello", l'associazione Minerva Aps lancia "Inside Girgenti", un progetto culturale dedicato alla scoperta e al racconto profondo della città. L'iniziativa, curata dallo scrittore Beniamino Biondi, esplora il legame tra luoghi, memoria e immaginario attraverso una serie di percorsi urbani narrativi. "Inside Girgenti" propone cammini lenti e partecipati, in cui il movimento diventa strumento di conoscenza e ascolto. Non semplici itinerari, ma esperienze immersive che invitano a entrare nella città e a lasciarsi guidare dalle storie che i luoghi custodiscono.

