Insegnante omosessuale minacciato da studente minorenne | denuncia ai Carabinieri per molestie e bullismo scolastico

Un insegnante di scuola media di Padova ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri dopo aver subito insulti omofobi da parte di un alunno di 12 anni. Il ragazzo lo ha deriso pubblicamente fuori dalla scuola, creando una situazione difficile e preoccupante per il professore. La denuncia riguarda molestie e episodi di bullismo scolastico, che ora sono al vaglio delle autorità.

Un professore di scuola media della provincia di Padova ha sporto denuncia ai Carabinieri dopo essere stato oggetto di insulti omofobi ripetuti da un alunno di 12 anni, che lo ha deriso pubblicamente fuori dall'istituto scolastico. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi in un'area residenziale di un paese del basso Veneto, ha scatenato un'ondata di indignazione tra gli operatori sociali, gli attivisti LGBT e la comunità scolastica. Il docente, che ha scelto di non rivelare il proprio nome per proteggere la propria privacy, ha raccontato di essere stato inseguito da un ragazzino che lo aspettava all'uscita della scuola, a ridosso del cancello principale, con l'aria di chi sa di avere il potere.

