Giovane minacciato e rapinato di 25 euro al centro commerciale | minorenne finisce nel mirino dei carabinieri

Un minorenne della vallata del Bidente è stato sottoposto a misura cautelare in casa dopo essere stato accusato di aver minacciato e rapinato un coetaneo, nel centro commerciale. L'indagine, condotta dai carabinieri di Bologna, ha accertato i fatti e portato all'adozione della misura, in un contesto di tutela e rispetto delle norme per i minori.

E' accusato di aver minacciato due minorenni e di averne rapinato uno. Un adolescente, residente nella vallata del Bidente, è stato colpito dalla misura cautelare della permanenza in casa, disposta dal tribunale per i minori di Bologna, al termine di un'attività investigativa condotta dai.

