La relazione insegnante-studente come fondamento del successo scolastico | il legame educativo costruisce motivazione e autostima negli alunni Lo ricorda l’INVALSI

L'importanza della relazione tra insegnante e studente come elemento chiave per il successo scolastico è al centro di questo approfondimento. L'INVALSI sottolinea come un legame educativo solido favorisca motivazione, autostima e un percorso di apprendimento più efficace, evidenziando il ruolo cruciale di un rapporto di fiducia e rispetto nel processo formativo.

La relazione educativa tra docente e studente rappresenta il nucleo dell'esperienza scolastica. Il rapporto positivo docente-alunno e l'organizzazione della lezione come prevenzione dei disturbi del comportamento La complessità dell'insegnamento è legata anche alla gestione della relazione intercorrente in un sistema tra alunno, classe, insegnante.