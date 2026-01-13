Vittimberga Inps | Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale

Durante un convegno organizzato dall’Associazione allievi Sna e Federmanager, il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra la giusta retribuzione prevista dall’articolo 36 della Costituzione e la partecipazione dei lavoratori, come indicato dall’articolo 46. Questo rapporto, ha evidenziato, rappresenta un elemento chiave per affrontare le sfide del mercato del lavoro e dell’inverno demografico.

(Adnkronos) – Nel corso del convegno organizzato dall’Associazione allievi Sna e da Federmanager su inverno demografico e dinamiche del mercato del lavoro, il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha richiamato l’importanza del rapporto tra l’articolo 36 della Costituzione, dedicato alla giusta retribuzione, e l’articolo 46, relativo alla partecipazione dei lavoratori, indicandolo come una dimensione cruciale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

