Vittimberga Inps | Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale

Durante un convegno organizzato dall’Associazione allievi Sna e Federmanager, il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra la giusta retribuzione prevista dall’articolo 36 della Costituzione e la partecipazione dei lavoratori, come indicato dall’articolo 46. Questo rapporto, ha evidenziato, rappresenta un elemento chiave per affrontare le sfide del mercato del lavoro e dell’inverno demografico.

(Adnkronos) – Nel corso del convegno organizzato dall’Associazione allievi Sna e da Federmanager su inverno demografico e dinamiche del mercato del lavoro, il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha richiamato l’importanza del rapporto tra l’articolo 36 della Costituzione, dedicato alla giusta retribuzione, e l’articolo 46, relativo alla partecipazione dei lavoratori, indicandolo come una dimensione cruciale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Cybersicurezza, Bombardiere (Maeci): "Rapporto con l'Africa cruciale nella nostra agenda" Leggi anche: Concorso INPS, assunzioni a tempo indeterminato con diploma: i requisiti di partecipazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vittimberga (Inps): Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale. Vittimberga (Inps): "Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale" - Nel corso del convegno organizzato dall'Associazione allievi Sna e da Federmanager su inverno demografico e ... iltempo.it

Intervento del direttore generale dell'INPS Valeria Vittimberga all’assemblea nazionale di ENASARCO - desidero porgere i miei più cordiali saluti al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale dell'Enasarco. affaritaliani.it

I 30 anni della Casa Albergo "La Pineta" di Pescara. Online il nuovo bando per l'ammissione Il Direttore Generale dell’INPS Valeria Vittimberga ha ricordato l’importanza di strutture come questa per il benessere degli anziani Dettagli rb.gy/4re93o Inps Co x.com

CRANS-MONTANA, MERCOLEDÌ UN MINUTO DI SILENZIO IN TUTTE LE SCUOLE ITALIANE. IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI ISOLA MARIA GRAZIA VITTIMBERGA Sarà osservato mercoledì un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane in memoria delle - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.