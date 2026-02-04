Innovazione su misura contro il cancro parla Baldini J&J Innovative Medicine Italia
La lotta contro il cancro si fa più concreta con la strategia di Johnson & Johnson. Baldini, responsabile di J&J Innovative Medicine Italia, parla di investimenti pesanti in ricerca e acquisizioni mirate per sviluppare terapie sempre più su misura. L’obiettivo di eliminare il cancro non è più un sogno lontano, ma una sfida concreta che richiede risorse ingenti, come i oltre 32 miliardi di dollari previsti nel 2025.
Un’ambizione che può sembrare un bel sogno, “eliminare un giorno il cancro”, ma si poggia su numeri importanti: gli oltre 32 miliardi di dollari investiti nel 2025 in Ricerca e Sviluppo (e in acquisizioni mirate, incluse quelle di Intra-Cellular Therapies e Halda Therapeutics). Alessandra Baldini, Direttrice medica di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, ne parla con LaSalute di LaPresse in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. “Le malattie su cui ad oggi si sta focalizzando la nostra ricerca – spiega – sono il cancro alla prostata, al polmone e alla vescica, il mieloma multiplo, la leucemia linfatica cronica, il linfoma mantellare, la leucemia mieloide acuta, l’amiloidosi da catene leggere e le sindromi mielodisplastiche”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
