La lotta contro il cancro si fa più concreta con la strategia di Johnson & Johnson. Baldini, responsabile di J&J Innovative Medicine Italia, parla di investimenti pesanti in ricerca e acquisizioni mirate per sviluppare terapie sempre più su misura. L’obiettivo di eliminare il cancro non è più un sogno lontano, ma una sfida concreta che richiede risorse ingenti, come i oltre 32 miliardi di dollari previsti nel 2025.

Un’ambizione che può sembrare un bel sogno, “eliminare un giorno il cancro”, ma si poggia su numeri importanti: gli oltre 32 miliardi di dollari investiti nel 2025 in Ricerca e Sviluppo (e in acquisizioni mirate, incluse quelle di Intra-Cellular Therapies e Halda Therapeutics). Alessandra Baldini, Direttrice medica di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, ne parla con LaSalute di LaPresse in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. “Le malattie su cui ad oggi si sta focalizzando la nostra ricerca – spiega – sono il cancro alla prostata, al polmone e alla vescica, il mieloma multiplo, la leucemia linfatica cronica, il linfoma mantellare, la leucemia mieloide acuta, l’amiloidosi da catene leggere e le sindromi mielodisplastiche”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Innovazione su misura contro il cancro, parla Baldini (J&J Innovative Medicine Italia)

Approfondimenti su J&J Innovative Medicine Italia

Johnson & Johnson Innovative Medicine ha annunciato il cambio al vertice in Italia, con l'ingresso di Jacopo Murzi come nuovo amministratore delegato.

Oggi si ricorda la Giornata Mondiale contro il Cancro, con eventi e iniziative dedicate alla lotta contro questa malattia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su J&J Innovative Medicine Italia

Argomenti discussi: Innovazione su misura contro il cancro, parla Baldini (J&J Innovative Medicine Italia); Tecnoarredamenti, progettazione e innovazione su misura per EUROSHOP; Percorsi di cura su misura e innovazione clinica: attivato il nuovo ambulatorio per le anemie ferro-carenziali al Policlinico Giaccone; EDIH-PAI e la digitalizzazione su misura: un successo il corso organizzato in sinergia con API.

Medici USA fanno causa a Kennedy Jr (RFK) per le misure contro i vaccini: A rischio salute pubblicaQuando Robert F. Kennedy Jr. (RFK) è stato nominato Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) degli Stati Uniti da Donald Trump, durante l'udienza di convalida al Senato – ... fanpage.it

Siamo in finale ai Life Science Excellence Awards 2025! Il progetto “Patient Association Academy” raccontato attraverso un’intervista esclusiva con i protagonisti: Monica Gibellini (Johnson & Johnson Innovative Medicine), Ludovica Donati (APIAFCO) e Gi - facebook.com facebook