Eccellenza chirurgica prevenzione e cure su misura contro il cancro

Oggi si ricorda la Giornata Mondiale contro il Cancro, con eventi e iniziative dedicate alla lotta contro questa malattia. Le strutture sanitarie italiane puntano su prevenzione e cure personalizzate, offrendo servizi di alta qualità e attenzione ai bisogni di ogni paziente. È un giorno per sensibilizzare e rafforzare la battaglia contro il cancro, coinvolgendo medici, ricercatori e cittadini.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un'iniziativa promossa dalla Uicc e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che, per il triennio 2025-2027, lancia lo slogan "Uniti dall'unicità" per rimettere la persona al centro dell'assistenza. Il cancro tocca milioni.

