Infortuni sul lavoro Inail | In Sicilia più morti rispetto all' anno scorso
Nel primo semestre del 2025, la Sicilia registra un aumento degli infortuni mortali sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati dell’Inail, sono state denunciate 77 morti, rispetto alle 71 del 2024, con un incremento dell’8,4%. Un trend che evidenzia l’urgenza di interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
“In Sicilia, nei primi dieci mesi del 2025, si registrano 77 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, a fronte delle 71 presentate nello stesso periodo del 2024 (+8,4%). In Italia, sempre nello stesso periodo, si sono registrate 896 denunce di infortunio con esito mortale rispetto alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
