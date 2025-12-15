Infortuni e denunce di malattia professionale nelle Marche in aumento nel 2025 la denuncia della Cisl

Nel 2025 le Marche registrano un aumento di infortuni e denunce di malattie professionali rispetto all'anno precedente. I dati Inail, anche se provvisori, mostrano un quadro in crescita rispetto ai primi dieci mesi del 2024, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro nella regione.

ANCONA - Le tabelle Inail in materia di infortuni e malattie professionali Marche relative ai primi dieci mesi del 2025, sia pur provvisorie, evidenziano segnali preoccupanti rispetto ai primi dieci mesi 2024. L'incidenza degli infortuni con esito mortale è uno dei dati più preoccupanti dato che. Anconatoday.it

Malattia professionale: cosa fare per ottenere il giusto indennizzo

Denunce di infortuni e malattie professionali: i dati di ottobre 2025 - Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi 10 mesi del 2025 sono state 81. puntosicuro.it