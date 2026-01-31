Il consiglio comunale di Montevarchi ha discusso delle infiltrazioni d’acqua alla scuola primaria Isidoro Del Lungo. Il consigliere del PD Samuele Cuzzoni ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle condizioni di sicurezza dell’edificio. La situazione preoccupa genitori e insegnanti, che chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza gli studenti.

Le infiltrazioni d’acqua e le condizioni di sicurezza della scuola primaria Isidoro Del Lungo di Montevarchi sono approdate in consiglio comunale grazie ad un’interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico Samuele Cuzzoni. A seguito di alcune segnalazioni, da tempo all’interno della scuola si verificherebbero infiltrazioni d’acqua in occasione delle piogge, con conseguenti disagi per il regolare svolgimento delle attività didattiche. Una situazione che, come ha spiegato Cuzzoni, non solo incide sulla quotidianità scolastica, ma che solleva anche preoccupazioni rilevanti sul piano della sicurezza e della tutela della salute degli alunni e del personale, soprattutto in relazione ai possibili rischi legati all’umidità persistente e alla presenza di superfici potenzialmente scivolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola Del Lungo: "Infiltrazioni d’acqua"

Approfondimenti su Scuola Del Lungo

