Indagini in corso dopo omicidio di giovane a Roma | sospettato un conoscente stretto della vittima

La polizia sta indagando sull’omicidio di Jlenia Musella, trovata morta a Roma martedì pomeriggio. La giovane di 22 anni è stata trovata senza vita poco dopo le 15, e al momento gli agenti cercano di capire chi possa averla uccisa. Un sospettato è un conoscente stretto della vittima, ma ancora non ci sono arresti. La scena del delitto è stata sequestrata e gli investigatori stanno ascoltando amici e familiari per raccogliere più dettagli. La comunità è sotto shock, mentre si aspetta una svolta nelle indagini

Il corpo di Jlenia Musella, 22 anni, è stato trovato senza vita martedì 3 febbraio 2026, poco dopo le 15.30, in una zona semiboscata vicino al Parco Conocal, a Ponticelli, nel quartiere nord-est di Napoli. Una coltellata alla schiena, profonda, letale, ha portato la giovane al decesso in pochi minuti. I soccorritori del Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Betania non hanno potuto fare nulla: Jlenia è spirata tra le braccia dei medici, ancora prima di essere portata in sala operatoria. Il ferimento, come confermato dalle prime ricostruzioni, è stato inferto con un coltello a lama lunga, probabilmente da un’arma da taglio di tipo da cucina o da caccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indagini in corso dopo omicidio di giovane a Roma: sospettato un conoscente stretto della vittima Approfondimenti su Jlenia Musella Indagini in corso a Napoli dopo omicidio di giovane di 22 anni, ricercato il fratello come possibile coinvolto Questa notte, a Napoli, un giovane di 22 anni è stato trovato morto in un quartiere periferico della città. Indagine a Napoli dopo omicidio giovane: sospettato il fratello, attivo nel giro di fughe e nascondigli La polizia di Napoli indaga sulla morte di Ilenia Musella, la ragazza di 22 anni accoltellata alla schiena e morta ieri sera. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Jlenia Musella Argomenti discussi: Investe una ciclista e fugge dopo lo schianto, donna ferita e indagini in corso; Corpo senza vita di un uomo ritrovato in città, è giallo: in corso le indagini; Air India blocca Boeing 787 per malfunzionamento della leva carburante dopo incidente mortale; Torino, 19enne muore dopo caduta in bici: sfiorato da auto e derubato. Sassi contro il bus del Chieti dopo sconfitta a Recanati: indagini in corsoSassi contro il pullman del Chieti Calcio. Le Digos di Macerata e Chieti stanno indagando sull’agguato messo a segno ieri contro il pullman che riportava in Abruzzo la squadra neroverde dopo la ... adnkronos.com Tafferugli dopo partita di calcio in Abruzzo, indagini in corsoI carabinieri hanno avviato accertamenti sui tafferugli tra teppisti avvenuti ieri pomeriggio a Sant' Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, al termine di Santegidiese-Lanciano, gara valida per ... ansa.it Napoli, ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata.Indagini in corso, fratello irreperibile - facebook.com facebook Sarno, delitto nel panificio: ucciso panettiere di 60 anni. Indagini in corso x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.