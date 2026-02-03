Indagini in corso a Napoli dopo omicidio di giovane di 22 anni ricercato il fratello come possibile coinvolto

Questa notte, a Napoli, un giovane di 22 anni è stato trovato morto in un quartiere periferico della città. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause e stanno cercando il fratello della vittima, che potrebbe essere coinvolto nel delitto. La zona è sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Un ventiduenne è stato trovato morto nella notte a Napoli, in un quartiere periferico della città, in circostanze ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il giovane, residente in un'area a rischio di degrado urbano, è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco, probabilmente sparato a distanza ravvicinata, in un'azione che ha lasciato il paese in stato di allarme. Il corpo è stato rinvenuto in un vicolo poco frequentato, accanto a un'auto abbandonata, con segni di lotta e sangue visibile sul marciapiede. L'omicidio ha scosso la comunità locale, dove il ragazzo era conosciuto per la sua tranquillità e per non aver mai avuto precedenti penali.

