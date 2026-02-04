La polizia ha avviato una nuova perizia medica per chiarire le circostanze della morte di Gloria De Lazzari, la donna di 45 anni trovata senza vita a Bolton, vicino Manchester. La donna, originaria di Musestre in provincia di Treviso, è stata trovata il 23 gennaio nel suo appartamento al piano terra, intorno alle 18. Le indagini proseguono senza sosta, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire cosa sia successo quella sera.

Il corpo di Gloria De Lazzari, la 45enne originaria di Musestre, in provincia di Treviso, è stato trovato senza vita nell’appartamento al piano terra di un condominio di Bolton, una cittadina a venti chilometri da Manchester, il 23 gennaio scorso, intorno alle 18.30. L’allarme è scattato dopo che un vicino ha sentito un rumore insolito provenire dall’abitazione e ha chiamato il 999. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto meno di venti minuti dopo, ma non hanno trovato segni di effrazione. La donna, che viveva in Inghilterra da cinque anni, era stata uccisa con un colpo di arma da taglio al collo, secondo le prime ricostruzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagine su omicidio a Manchester: nuova perizia medica esamina circostanze della morte di Gloria De Lazzari, 45 anni

La tragica scomparsa di Gloria De Lazzari a Manchester solleva interrogativi sulle circostanze e sulle cause.

La polizia di Manchester ha arrestato James Morton, 33 anni, con l'accusa di omicidio di Gloria De Lazzari, trovata morta a Bolton, vicino Manchester.

