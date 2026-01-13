Federica Torzullo scatta l' indagine per omicidio | c' è un sospettato via ai sequestri

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia il 8 gennaio, è al centro di un’indagine per omicidio. Le forze dell’ordine stanno portando avanti sequestri e accertamenti per chiarire la vicenda. Le ricerche, ancora in corso, mirano a trovare eventuali prove e a individuare eventuali sospettati, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto.

Sono proseguite fino a tarda notte le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni, scomparsa nel nulla dallo scorso 8 gennaio dal comune di Anguillara Sabazia, località sul lago di Bracciano in provincia di Roma. La denuncia di scomparsa era stata presentata dal marito della 41enne il giorno dopo. Ma le dichiarazioni di Claudio G. coniuge di Torzullo e titolare di una ditta di movimento terra, non hanno convinto gli investigatori del nucleo investigativo comando territoriale dei carabinieri di Ostia, che coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia stanno conducendo un'indagine per omicidio.

